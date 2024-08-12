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Ünlü oyuncu Almila Ada doğum gününde evlilik teklifi aldı!

Ünlü oyuncu Almila Ada doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Almila Ada doğum gününde evlilik teklifi aldı!

Son olarak 'Üç Kız Kardeş' dizisinde yer alan Almila Ada, evlenme teklifi aldı.

Ünlü oyuncu Almila Ada doğum gününde evlilik teklifi aldı!
Doğum gününde evlenme teklifi alan oyuncu,

 Ünlü oyuncu Almila Ada doğum gününde evlilik teklifi aldı!

o anları Instagram'dan paylaştı.

 Ünlü oyuncu Almila Ada doğum gününde evlilik teklifi aldı!


Yunanistan tatilinde gelen teklifi Ada, "Evet dedim" notuyla paylaştı.

 

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