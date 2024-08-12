 Ünlü oyuncu Almila Ada doğum gününde evlilik teklifi aldı!

Son olarak 'Üç Kız Kardeş' dizisinde yer alan Almila Ada, evlenme teklifi aldı.



Doğum gününde evlenme teklifi alan oyuncu,

o anları Instagram'dan paylaştı.



Yunanistan tatilinde gelen teklifi Ada, "Evet dedim" notuyla paylaştı.

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