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Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar. İşte detaylar...

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Şevval Şahin, tatile gitti.

 Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Model, bikinisiyle pozlar verdi.

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar
Kırmızı bikini tercih eden Şahin, Instagram'dan paylaştı.

 Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar

Model, fit fiziğiyle dikkat çekti.

Ünlü model Şevval Şahin'den bikinili pozlar
Şahin'e beğeni yağdı.

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