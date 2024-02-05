Ünlü ismi Şeyma Subaşı kırmızı bikinisiyle poz verdi

Ünlü isim Şeyma Subaşı, Bali tatiline devam ediyor.



Sosyal medya fenomeni, sahilden karelerini Instagram'dan paylaştı.



Subaşı, kırmızı bikinisiyle binlerce beğeni aldı.



Sosyal medya fenomen Bali karelerii paylaşmaya devam ediyor.

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