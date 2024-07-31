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Ünlü isimlerin tatil keyfi

Ünlü isimleri tatil keyfi. İşte detaylar...

Ünlü isimlerin tatil keyfi

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu, Ebru Şahin, Cedi Osman, Cem Karcı ve Özgür Çakıt,

 Ünlü isimlerin tatil keyfi

temmuz ayında çektirdiği kareleri yayınladı.

Ünlü isimlerin tatil keyfi
Ünlü isimlerin, kareleri beğeni topladı.

Ünlü isimlerin tatil keyfi
Ünlü isimler, Çeşme'de tatildeydi.

Ünlü isimlerin tatil keyfi
Karcı, Biricik ile karesini yayınladı.

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