Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu, Ebru Şahin, Cedi Osman, Cem Karcı ve Özgür Çakıt,

temmuz ayında çektirdiği kareleri yayınladı.



Ünlü isimlerin, kareleri beğeni topladı.



Ünlü isimler, Çeşme'de tatildeydi.



Karcı, Biricik ile karesini yayınladı.

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