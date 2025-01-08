Ünlü isimler Büro'da ağırlanacak

Her hafta ünlü bir ismin, hem güncel proje, hem de geçmiş kariyerinin detaylarının masaya yatırılacağı "Büro"da sanat dünyasının popüler isimleri, Altuntaş'ın eline ulaşan dosyalar doğrultusunda didik didik edilecek.



YouTube üzerinden Melikşah Altuntaş'ın kişisel hesabından yayınlanan bölümlerin ilkine konuk olan Ezgi Mola'nın "Gupse Özay mı, Gülse Birsel mi?" gibi sorularla muhatap olduğu ve bir mahalle kavgası çıksa beraberinde götüreceği ünlü isimler arasından bir güven sıralaması yapmak zorunda bırakıldığı programda duygusal anlar da yaşandı.



Kendisine, çocukluğuna dair bir Sezen Aksu kasetinin gösterilmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamayan Mola'nın Karadeniz, Rus ve doğulu aksanlarıyla sergilediği muazzam oyunculuk performansı da bölümün görülmeye değer anlarındandı.



Her pazar günü yeni bölümüyle ekrana gelecek "Büro"nun ikinci bölümünde ise şu sıralar "İlk ve Son" dizisiyle gündemde olan Ulaş Tuna Astepe konuk olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.