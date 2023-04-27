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Ünlü isimden Defne Samyeli'ye eleştiri: Giyinmeyi bilmiyorsan hepsi boş...

Hürriyet yazarı Hande Can, Defne Samyeli'nin giyim tarzını eleştirdi. İşte haberin detayları...

Ünlü isimden Defne Samyeli'ye eleştiri: Giyinmeyi bilmiyorsan hepsi boş...

Hürriyet Kelebek yazarı Hande Can, Defne Samyeli'nin giyim tarzını eleştirdi.

Ünlü isimden Defne Samyeli'ye eleştiri: Giyinmeyi bilmiyorsan hepsi boş...

Samyeli, "Defne gibi güzel bir kadının Trinity stilinden sıkıldım. Bir kadın bu giyim tarzıyla kalitesini neden düşürür, anlamış değilim. Türkiye’nin en güzel giyinen kadını olabilecekken, sıradanlıkta ilk sıralarda olması üzücü. Hep diyorum önemli olan güzellik değil, tavır ve stildir diye. İstediğin kadar kusursuz karın kasların, kusursuz güzelliğin olsun, giyinmeyi bilmiyorsan hepsi boş. İşte bunun en güzel örneklerinden birisiyle karşı karşıyayız maalesef" dedi.

Ünlü isimden Defne Samyeli'ye eleştiri: Giyinmeyi bilmiyorsan hepsi boş...

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