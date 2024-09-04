  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isim Tuğçe Özbudak oyunculuğu bıraktığını açıkladı!

Ünlü isim Tuğçe Özbudak oyunculuğu bıraktığını açıkladı! İşte detaylar...

Ünlü isim Tuğçe Özbudak oyunculuğu bıraktığını açıkladı!

Adanalı dizisinde ‘Pınar’ rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Tuğçe Özbudak, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

 Ünlü isim Tuğçe Özbudak oyunculuğu bıraktığını açıkladı!

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında muhabirlerle karşılaşan başarılı oyuncu, "Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim" açıklamasında bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nurcan Başpınar Adalar'da sahne aldı
  Magazin

Nurcan Başpınar Adalar'da sahne aldı

Hande Yener'e pankart sürprizi!
  Magazin

Hande Yener'e pankart sürprizi!

Acun Ilıcalı ile evlenecek Ayça Çağla Altunkaya hazırlık sürecini paylaştı!
  Magazin

Acun Ilıcalı ile evlenecek Ayça Çağla Altunkaya hazırlık sürecini paylaştı!

'Nedir İşin Aslı' TİVİ 6 ekranlarında başlıyor
  Hayatın İçinden

'Nedir İşin Aslı' TİVİ 6 ekranlarında başlıyor

Nergis Kumbasar 'Kutsal Damacana'da!
  Magazin

Nergis Kumbasar 'Kutsal Damacana'da!

Murat Başaran'dan müzik itirafı!
  Magazin

Murat Başaran'dan müzik itirafı!