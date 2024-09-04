 Ünlü isim Tuğçe Özbudak oyunculuğu bıraktığını açıkladı!

Adanalı dizisinde ‘Pınar’ rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Tuğçe Özbudak, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında muhabirlerle karşılaşan başarılı oyuncu, "Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim" açıklamasında bulundu.

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