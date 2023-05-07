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Ünlü isim Neşe Erberk oyunu kullandı

Neşe Erberk, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa gitti. İşte haberin detayları...

Ünlü isim Neşe Erberk oyunu kullandı

1983'te girdiği bir yarışmada Türkiye güzeli seçilen ve 1984 senesinde ise Avrupa güzeli olan Neşe Erberk, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için oyunu kullandı.

Ünlü isim Neşe Erberk oyunu kullandı
İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar'ında oy kulanan Erbek, o anları Instagram'dan paylaştı.

 Ünlü isim Neşe Erberk oyunu kullandı

Erberk, "Veeeee ben de oyumu kullandım... Her şey çok güzel olacak... Oy kullanmayan kalmasın" dedi.

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