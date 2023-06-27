 Selin Gurdikyan'ın Miss Supranational yolculuğu başladı

Eski Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan Miss Supranational yarışmasına gitti.

Turkey 2022’de üçüncü seçilerek Miss Supranational’a katılmaya hak kazanan Gurdikyan, havalimanında poz verdi.

22 yaşındaki Selin Gurdikyan, 14 Temmuz’da Polonya’da yapılacak Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.



Neşe Erberk, geçtiğimiz günlerde, "Selin, 14 Temmuz’da Polonya’da Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için hazırlanıyor. Instagram hesabından moral desteğine ne dersiniz?" diyerek, kızı için destek istemişti.

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