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Selin Gurdikyan'ın Miss Supranational yolculuğu başladı

Eski Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan Miss Supranational yarışmasına katılmak için Polonya'ya gitti. İşte haberin detayları...

Selin Gurdikyan'ın Miss Supranational yolculuğu başladı

Eski Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan Miss Supranational yarışmasına gitti.

 Selin Gurdikyan'ın Miss Supranational yolculuğu başladı

Turkey 2022’de üçüncü seçilerek Miss Supranational’a katılmaya hak kazanan Gurdikyan, havalimanında poz verdi.

 Selin Gurdikyan'ın Miss Supranational yolculuğu başladı

22 yaşındaki Selin Gurdikyan, 14 Temmuz’da Polonya’da yapılacak Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Selin Gurdikyan'ın Miss Supranational yolculuğu başladı
Neşe Erberk, geçtiğimiz günlerde, "Selin, 14 Temmuz’da Polonya’da Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etmek için hazırlanıyor. Instagram hesabından moral desteğine ne dersiniz?" diyerek, kızı için destek istemişti.

 

 

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