Miss Supranational'a katılan Selin Gurdikyan bakın ülkemizi ve kendisini nasıl tanıttı?

Eski Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan Miss Supranational yarışmasına katılmak için Polonya'ya gitti.



Polonyo'da kampta olan model, Miss Supranational'ın YouTube sayfasına açıklamalarda bulundu.



Gurdikyan, "Ülkenizi ve kendinizi tanıtın" sözlerine, "Türkiye'yle ilgili iki kıtayı birleştiren tek ülke olduğunu söyledim.

Kendimle ilgili annemin zamanında Miss Turkey ve Miss Europe seçildiğimi söyledim. Sanki onun ve birçok güçlü kadının mirasını taşıyormuş gibi hissettiğimi belirttim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

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