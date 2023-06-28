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Miss Supranational'a katılan Selin Gurdikyan bakın ülkemizi ve kendisini nasıl tanıttı?

Eski Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan Miss Supranational yarışmasına katılmak için Polonya'ya gitti. İşte detaylar...

Miss Supranational'a katılan Selin Gurdikyan bakın ülkemizi ve kendisini nasıl tanıttı?

Eski Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan Miss Supranational yarışmasına katılmak için Polonya'ya gitti.

Miss Supranational'a katılan Selin Gurdikyan bakın ülkemizi ve kendisini nasıl tanıttı?
Polonyo'da kampta olan model, Miss Supranational'ın YouTube sayfasına açıklamalarda bulundu.

Miss Supranational'a katılan Selin Gurdikyan bakın ülkemizi ve kendisini nasıl tanıttı?
Gurdikyan, "Ülkenizi ve kendinizi tanıtın" sözlerine, "Türkiye'yle ilgili iki kıtayı birleştiren tek ülke olduğunu söyledim.
Kendimle ilgili annemin zamanında Miss Turkey ve Miss Europe seçildiğimi söyledim. Sanki onun ve birçok güçlü kadının mirasını taşıyormuş gibi hissettiğimi belirttim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

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