  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü model Selin Gurdikyan'dan itiraflar: Hayatımın en gergin anıydı...

Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor.

Ünlü model Selin Gurdikyan'dan itiraflar: Hayatımın en gergin anıydı...

1984’te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor.

Ünlü model Selin Gurdikyan'dan itiraflar: Hayatımın en gergin anıydı...
Model, 14 Temmuz 2023 Cuma günü Polonya'ya gerçekleşecek gece önce jüri seyirci ve jüri karşısına çıktı.

Ünlü model Selin Gurdikyan'dan itiraflar: Hayatımın en gergin anıydı...
Gurdikyan, Instagram'dan yaşadığı o anları anlattı.

 Ünlü model Selin Gurdikyan'dan itiraflar: Hayatımın en gergin anıydı...
Model, "Konfor yerine cesaret. Dün hayatımın en gergin anlarından biriydi. Sahnenin arkasında ellerimin uyuştuğunu hissediyordum. Sonra nefes aldım ve ilk adımımı sahneye attım. Konfor alanlarımızın dışına çıkmanın bizi dönüştürdüğüne inanıyorum. Her şey o ilk adımı atma cesaretiyle başlıyor. Sonunda daha dayanıklı ve daha tecrübeli bir benlikle ortaya çıkıyoruz" dedi.

Ünlü model Selin Gurdikyan'dan itiraflar: Hayatımın en gergin anıydı...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Miss Supranational'a katılan Selin Gurdikyan bakın ülkemizi ve kendisini nasıl tanıttı?
  Magazin

Miss Supranational'a katılan Selin Gurdikyan bakın ülkemizi ve kendisini nasıl tanıttı?

Selin Gurdikyan'ın Miss Supranational yolculuğu başladı
  Magazin

Selin Gurdikyan'ın Miss Supranational yolculuğu başladı

Neşe Erberk kızı Selin için bakın neden destek istedi?
  Magazin

Neşe Erberk kızı Selin için bakın neden destek istedi?

Aleyna Kalaycıoğlu dolandırıcılara ne kadar kaptırdığını açıkladı
  Magazin

Aleyna Kalaycıoğlu dolandırıcılara ne kadar kaptırdığını açıkladı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı
  Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı

Sinan Akçıl: Dengeyi iyi sağlıyorum
  Magazin

Sinan Akçıl: Dengeyi iyi sağlıyorum