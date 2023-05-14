 Ünlü şarkıcı Hatice oyunu verirken kombiniyle dikkat çekti  

Ünlü şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel seçimi için sandık başına gitti.



Gelin gibi giyinen şarkıcı, köpeğini de yanında getirdi.



Köpeğini de giydiren Hatice'nin kombini ilgi geçti.



Şarkıcı, kombiniyle ilgili birçok mesaj aldı.

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