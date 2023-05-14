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Ünlü şarkıcı Hatice oyunu verirken kombiniyle dikkat çekti  

Ünlü şarkıcı Hatice, sandık başına gitti ve kombiniyle dikkat çekti. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hatice oyunu verirken kombiniyle dikkat çekti  

Ünlü şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel seçimi için sandık başına gitti.

Ünlü şarkıcı Hatice oyunu verirken kombiniyle dikkat çekti  
Gelin gibi giyinen şarkıcı, köpeğini de yanında getirdi.

Ünlü şarkıcı Hatice oyunu verirken kombiniyle dikkat çekti  
Köpeğini de giydiren Hatice'nin kombini ilgi geçti.

Ünlü şarkıcı Hatice oyunu verirken kombiniyle dikkat çekti  
Şarkıcı, kombiniyle ilgili birçok mesaj aldı.

 Ünlü şarkıcı Hatice oyunu verirken kombiniyle dikkat çekti  

 

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