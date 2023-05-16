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İbrahim Selim'e ödül

Ünlü oyuncu İbrahim Selim, başrolünde yer aldığı 'The Choice' (Seçim) isimli filmle Cezayir'den ödül aldı. İşte haberin detayları...

İbrahim Selim'e ödül

İbrahim Selim, başrolünde yer aldığı 'The Choice' (Seçim) isimli filmle Cezayir’in Batna şehrinde düzenlenen Uluslararası Imedghassen Film Festivali’nden En iyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.

İbrahim Selim'e ödül

Senaryosu ve yönetmenliğini Bahri Baykal’ın üstlendiği aksiyon türündeki kısa filmin yapımını ise Brave Born films üstleniyor.

İbrahim Selim'e ödül

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