İbrahim Selim'e ödül

İbrahim Selim, başrolünde yer aldığı 'The Choice' (Seçim) isimli filmle Cezayir’in Batna şehrinde düzenlenen Uluslararası Imedghassen Film Festivali’nden En iyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.

Senaryosu ve yönetmenliğini Bahri Baykal’ın üstlendiği aksiyon türündeki kısa filmin yapımını ise Brave Born films üstleniyor.

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