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SnobMagazin.com

Zeynep Tunuslu yıllar sonra oy vereceği partiyi değiştirdiğini söyledi

Ünlü Türk modacı ve gazeteci Zeynep Tunuslu, seçim öncesinde tercihini açıkladı. Zeynep Tunuslu, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere bir gün kala oyunun rengini açıkladı. Bugüne kadar CHP’ye destek olduğunu ifade eden Tunuslu, bu sefer kazananın yanında olmak istediğini ve oyunu Tayyip Erdoğan’a vereceğini belirtti.

Zeynep Tunuslu yıllar sonra oy vereceği partiyi değiştirdiğini söyledi

Sonhavadis.com’a özel kısa bir video yayınlayan Zeynep Tunuslu, “Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP’ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey’e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim.” şeklinde konuştu. Tunuslu’nun, bu kez tercihini değiştirerek Tayyip Erdoğan’a oy vermeyi planladığını ifade etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tunuslu’nun “kazanacak” ifadesiyle Erdoğan’ın seçimlerdeki avantajı üzerine bir beklenti içinde olduğu anlaşılıyor.

Zeynep Tunuslu yıllar sonra oy vereceği partiyi değiştirdiğini söyledi

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