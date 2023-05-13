Sonhavadis.com’a özel kısa bir video yayınlayan Zeynep Tunuslu, “Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP’ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey’e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim.” şeklinde konuştu. Tunuslu’nun, bu kez tercihini değiştirerek Tayyip Erdoğan’a oy vermeyi planladığını ifade etmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tunuslu’nun “kazanacak” ifadesiyle Erdoğan’ın seçimlerdeki avantajı üzerine bir beklenti içinde olduğu anlaşılıyor.

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