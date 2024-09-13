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Mutlu Ulusoy: Alkolik bir babanın kızıyım!

Bir TV kanalında spor spikerliği yaparken haberi sunarken söylediği "Kırmızı Şeytanlar" sözünü söyleme şekli ile dikkat çeken Mutlu Ulusoy, Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında saat 20.00'de yayınlanan "Ne Hissettin" programına konuk oldu.  

Mutlu Ulusoy: Alkolik bir babanın kızıyım!

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " Alkol bağımlısı bir babanın kızı olmak sana ne hissettiriyordu?" sorusuna sunucu Mutlu Ulusoy "Babamın Devrek de birahanesi vardı. Sirozdan vefat etti. Evet alkol bağımlısı bir babanın kızıyım. Bir baba kızının ismini Mutlu koyup, kızı 9 yaşında iken ölmemelidir. " dedi. 

Mutlu Ulusoy: Alkolik bir babanın kızıyım!

İLİŞKİLERİMDE KENDİMİ SUÇLADIM 

Ezmeci'nin " Babanın yokluğu ilişkilerini nasıl etkiledi?" sorusuna karşılık Ulusoy "İlişkilerimde hep kendimi suçladım. Yardım istemeği, bir erkekten bir şey istemenin ne olduğunu bilmediğim için faturayı kendime kesiyordum. " 

Mutlu Ulusoy: Alkolik bir babanın kızıyım!

35 YAŞIMDA BİRDEN DURDUM 

"Babam vefat ettiğinde 35 yaşındaydı. 35 yaşıma geldiğimde birden durdum. Hiçbir şey yapmak istemedim" 

Mutlu Ulusoy: Alkolik bir babanın kızıyım!

ÖLMEK İSTEDİM 

"Hatta kendi kendime ben ölsem mi acaba bile dedim " diyerek yanıtladı. 

Mutlu Ulusoy: Alkolik bir babanın kızıyım!

KEŞKE DEVREK'TE DOĞMASAYDIM 

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Hayatta bir şeyi değiştirme şansın olsa bu ne olurdu ?" sorusuna Mutlu Ulusoy "Keşke Devrek’te doğmasaydım" cevabını verdi.

Mutlu Ulusoy: Alkolik bir babanın kızıyım!

 

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