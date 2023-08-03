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Ünlü isim Danilo Zanna ile sevgilisi Eda Alkaya ile görüntülendi

Ünlü isim Danilo Zanna ile sevgilisi Eda Alkaya ile görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü isim Danilo Zanna ile sevgilisi Eda Alkaya ile görüntülendi

Ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna, geçtiğimiz gün sevgilisi Eda Alkaya ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere yansıdı.

 Ünlü isim Danilo Zanna ile sevgilisi Eda Alkaya ile görüntülendi

Alışveriş yaparken görüntülenen Zanna, birlikteliği ile ilgili yöneltilen sorular üzerine, “Herşey yolunda arkadaşlar. Teşekkür ederim.” demekle yetindi. İtalyan şef, geçtiğimiz günlerde çalışanları tarafından darp edilmişti.

 

 

 

 

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