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Çalışanları tarafından saldırıya uğrayan Danilo Zanna bakın nasıl önlem aldı?

Çalışanları tarafından saldırıya uğrayan Danilo Zanna bakın nasıl önlem aldı? İşte detaylar...

Çalışanları tarafından saldırıya uğrayan Danilo Zanna bakın nasıl önlem aldı?

Yemek programı jüri üyeliği ile tanınan ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ve sevgilisi, önceki gün İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

Çalışanları tarafından saldırıya uğrayan Danilo Zanna bakın nasıl önlem aldı?
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz olay hakkında konuşan İtalyan şef, "Konuyla ilgili şikayetçi oldum, bundan sonraki süreç hakkında ilerleyen zamanda bilgi veririm" demekle yetindi.

Çalışanları tarafından saldırıya uğrayan Danilo Zanna bakın nasıl önlem aldı?

Danilo Zanna'nın bu olaydan sonra koruma ile gezmesi de gözlerden kaçmadı.

Çalışanları tarafından saldırıya uğrayan Danilo Zanna bakın nasıl önlem aldı?

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