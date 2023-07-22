Çalışanları tarafından saldırıya uğrayan Danilo Zanna bakın nasıl önlem aldı?

Yemek programı jüri üyeliği ile tanınan ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ve sevgilisi, önceki gün İstinye Park’ta objektiflere takıldı.



Geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz olay hakkında konuşan İtalyan şef, "Konuyla ilgili şikayetçi oldum, bundan sonraki süreç hakkında ilerleyen zamanda bilgi veririm" demekle yetindi.

Danilo Zanna'nın bu olaydan sonra koruma ile gezmesi de gözlerden kaçmadı.

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