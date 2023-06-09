Sedef’e Yemeğe Bekleriz ünlü konuklarıyla beIN Gurme’de

Yaz boyunca birbirinden ünlü konukları ve lezzetli yemekleri keyifli sohbetler eşliğinde ekrana getirecek programın ilk konukları Evrim Alasya, Danilo Zanna ve Murat Güloğlu samimi bir sohbetle, sofrada Sedef İybar’ın iştah kabartan yemeklerinin tadına baktılar.

Digiturk 21. kanalda yayınlanan Türkiye’nin lezzet ekranı beIN GURME, yaz boyunca ekranlara getireceği yepyeni yemekli sohbet programı ile ünlü aşçı Sedef İybar’ın evinin kapılarını beIN GURME izleyicilerine açmaya başladı. ‘Sedef İybar’ imzalı yemekli sohbet programı ‘Sedef’e Yemeğe Bekleriz’ cumartesi günü saat 19.20’de ilk bölümüyle ekrana geliyor. Sedef İybar’ın ilk bölüm konukları Evrim Alasya, Danilo Zanna ve Murat Güloğlu oldu. Samimi ve eğlenceli sohbetlerin yaşandığı sofrada portakallı ve otlu somon buğulama ile panna cotta lezzetleri damakta iz bıraktı.

DANİLO ZANNA: BİR AY BOYUNCA DÖRT- BEŞ BİN TATLI YEMİŞİMDİR!

Sedef İybar’ın marifetli ellerinden çıkan yemeklerin tadımı yapılırken laf lafı açtı. Danilo Zanna, kendine nasıl bir ekip kurduğunu anlatırken şöyle konuştu: ‘Benim eksik olduğum noktalarda benden daha yetenekli insanlarla çalışarak ekibimi bir araya getirdim. İyi bir organizasyonun sırrı budur’. Son dönemde diyet yapmak istediğinden de bahseden Zanna ‘İzmir’de bir pastane açtık. Bunun için bir ay boyunca dört beş bin tatlı yemişimdir. Bu yüzden bazen istesek de diyet yapamıyoruz’, dedi.

EVRİM ALASYA: PİJAMALARIMLA BAKKALA GİTMEK BENİM İÇİN BİR RİTÜELDİR

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan başarılı oyuncu Evrim Alasya da İybar’ın sofrasına özel açıklamalarda bulundu. Alasya, ‘Biz duygularımızla iş yapan insanlarız, o duyguyla iş yapmak da hırpalayıcı bir şey aslında. Eğlenceli ve renkli gözüken dünyanın arkasında hırpalayacı bir süreç var bu yüzden iş dışında işle ilgili konuşmak veya mesai de istemiyorum’, diyerek duygularını dile getirdi. İş haricinde sosyal hayatına normal bir şekilde devam ettiğini söyleyen Alasya: ‘Bazen pijamalarımla bakkala gitmek benim için bir ritüeldir. Çocuklukta pazar günü pijamalarla ekmek almaya gönderirlerdi onu çok seviyorum’, dedi.

Murat Güloğlu ise tatil için Çin, Amerika ve İtalya planları olduğundan bahsederken yediği en iyi yemeklerin de Fatih Altaylı’nın elinden çıktığını ve Altaylı’nın elinin çok lezzetli olduğunu belirtti.

Sedef İybar’ın birbirinden ünlü oyuncularla keyifli sohbetlerinin yer alacağı “Sedef’e Yemeğe Bekleriz” ilk iki bölümüyle 9 Haziran Cuma günü beIN CONNECT’te 10 Haziran Cumartesi günü saat 19:20’de ise beIN GURME ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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