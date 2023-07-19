 Ünlü isim Danilo Zanna darp edildi

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olan İtalyan şef Danilo Zanna, Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde bulunan restoranında kendi çalışanları tarafından darp edildi.
Zanna, iki çalışanı tarafından darp edildi.
Ayrıca çalışanların sadece Danilo Zanna'yı değil, yanında bulunan İzmir şubesinin müdürünü de darp ettikleri iddia edildi.
Alışveriş Merkezi'nin güvenlik görevlileri olaya müdahale ettikten sonra, polisin gelmesiyle birlikte herkes karakola götürüldü.
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