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Ünlü isim Danilo Zanna darp edildi

İtalyan şef Danilo Zanna, Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde bulunan restoranında kendi çalışanları tarafından darp edildi. İşte detaylar...  

Ünlü isim Danilo Zanna darp edildi

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olan İtalyan şef Danilo Zanna, Vadistanbul Alışveriş Merkezi'nde bulunan restoranında kendi çalışanları tarafından darp edildi.

 Ünlü isim Danilo Zanna darp edildi

Zanna, iki çalışanı tarafından darp edildi.

Ünlü isim Danilo Zanna darp edildi
Ayrıca çalışanların sadece Danilo Zanna'yı değil, yanında bulunan İzmir şubesinin müdürünü de darp ettikleri iddia edildi.

Ünlü isim Danilo Zanna darp edildi
Alışveriş Merkezi'nin güvenlik görevlileri olaya müdahale ettikten sonra, polisin gelmesiyle birlikte herkes karakola götürüldü.

Ünlü isim Danilo Zanna darp edildi

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