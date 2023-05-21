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Ünlü golcü Mbaye Diagne’ye hırsızlık soruşturması!

Mbaye Diagne, kendisini sokakta bırakıp gittiğini iddia ettiği şoföründen şikayetçi olmuştu. Ancak suçlanan şoför, "Araç benim. Esas o arabamı benden çaldı" diyerek savcılığa başvurdu.

Ünlü golcü Mbaye Diagne’ye hırsızlık soruşturması!

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Galatasaray'da da bir dönem top koşturan ve halen Fatih Karagümrük'te futbol oynayan Mbaye Diagne, geçtiğimiz ocak ayında Ataşehir'de şoförünün aracını alıp gitmesi nedeniyle sokakta kalmış ve aracı olmadığı için bir fırına sığınmıştı.

Ünlü golcü Mbaye Diagne’ye hırsızlık soruşturması!

O görüntüler de o dönem çok konuşulmuştu. Ancak Diagne'nin şoföründen şikayetçi olmasına neden olan o olayın perde arkası farklı çıktı.

Ünlü golcü Mbaye Diagne’ye hırsızlık soruşturması!
"Araç benim. Çaldı ve geri vermiyor" diyen şoförün şikayeti üzerine savcılık, Diagne hakkında 'hırsızlık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Mbaye Diagne'nin şoförü Okan Büyükataman, Diagne'nin aracın çalındığını belirterek asılsız başvuru yaptığını ve kendisine ait araca el konulduğunu söyledi.
2021 yılından 2022 yılının sonuna kadar Diagne'nin özel şoförlüğünü yaptığını belirten Büyükataman, "Karakoldan arayıp aracı getirmemi, Diagne'nin şahsi eşyasını getirdikten sonra aracı bana vereceklerini söylediler.

Ünlü golcü Mbaye Diagne’ye hırsızlık soruşturması!
Ancak ruhsatı bana ait olan şahsi aracımı ona teslim ettiler. Haksız yere aracımı elinde bulunduran ve ihtarname çekip resmi yollardan istememe rağmen tarafıma aracımı teslim etmediği için şikayetçiyim" dedi. Diagne'nin sezon sonu ülkeden ayrılma ihtimali olduğunu ve bu nedenle aracının iadesini de istedi.

Ünlü golcü Mbaye Diagne’ye hırsızlık soruşturması!

SAVCILIK ARACA EL KOYDU
Ünlü golcü ifadeye çağrılmasına rağmen ifade vermeyince savcılık zorla getirme kararı çıkardı. Karakolda ifade veren Mbaye Diagne hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Araç bana ait, tüm ödemelerini ben yaptım. Banka dekontlarım da var. Karakola gidip aracın tarafıma teslim edilmesini istedim. Aracı getirip bana teslim etti. O dönem maçlar gereği yurt dışında olduğumdan, kendisine güvendiğim için geçici bir süreliğine aracı onun üzerine yaptım. Asıl ben şikayetçiyim" dedi.
Soruşturma devam ederken savcılık araca el konulması kararı verdi. Soruşturma sonucunda aracın kime teslim edileceğine ilişkin karar verileceği öğrenildi.

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