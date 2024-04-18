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Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz kumsalda aşka geldi

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz kumsalda aşka geldi. İşte detyalar...

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz kumsalda aşka geldi

Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşk pozunu Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz kumsalda aşka geldi
'Survivor'dan elenen Poyraz ile karesini Erbil, yayınladı.

 Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz kumsalda aşka geldi

Çifte beğeni yağdı.

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