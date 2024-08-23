 Ünlü çift Serel Yereli ve Oğul Avcı'dan tepki çeken paylaşım

Serel Yereli ve sevgilisi Oğul Avcı'nın fotoğrafı tepki çekti.

Oyuncunun, Türk bayrağı altında bikinili karesi bazı kullanıcılar tarafından tepki çekti.



Çiftin, deniz kenarındaki gibi pozuna sosyal medya kullanıcıları, "Bayrağın altında o poz olmaz" diyerek,

kaldırmalarını söyledi.

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