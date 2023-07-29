  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, önceki gün alışveriş için gittikleri İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü futbolcu ve eşi, muhabirleri kırmayarak poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı. Aziz, “Herşey yolunda, alışveriş için geldik. İkinci kez baba olma heyecanını şimididen yaşıyorum" dedi.

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz ikinci kez çocuklarını kucağına alacak
  Magazin

Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz ikinci kez çocuklarını kucağına alacak

Adı Hadise ile anılan Murda sahnede öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu!
  Magazin

Adı Hadise ile anılan Murda sahnede öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu!

Ünlü şarkıcı Robbie Williams ve eşi Ayda Field deniz uçağıyla Bodrum turu yapacak
  Magazin

Ünlü şarkıcı Robbie Williams ve eşi Ayda Field deniz uçağıyla Bodrum turu yapacak

Ünlü şarkıcı Ece Ronay'dan bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü şarkıcı Ece Ronay'dan bikinili pozlar

Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi
  Magazin

Ünlü çift Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu Bodrum'da aşka geldi

İrem Derici meydan okudu
  Magazin

İrem Derici meydan okudu