Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz çocukları olacağını açıkladı

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, önceki gün alışveriş için gittikleri İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü futbolcu ve eşi, muhabirleri kırmayarak poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı. Aziz, “Herşey yolunda, alışveriş için geldik. İkinci kez baba olma heyecanını şimididen yaşıyorum" dedi.

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