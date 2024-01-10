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Doğum alışverişine çıktılar

Fenerbahçe futbol takımının başarılı stoperi Serdar Aziz, geçtiğimiz gün eşi Tuğçe Aziz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Doğum alışverişine çıktılar

Öğlen saatlerinde baş başa alışverişe çıkan ikili, önümüzdeki ay dünyaya gelecek çocukları için bebek mağazalarını dolaşıp bolca alışveriş yaptı. Doğuma yaklaşık 3 hafta kaldığını belirten Serdar Aziz ve Tuğçe Aziz çiftinin mutlulukları yüzlerinden okunurken, neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Doğum alışverişine çıktılar

Özellikle Fenerbahçeli futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Serdar Aziz, yanına gelen futbolseverleri kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirip ayaküstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Daha sonra kısa alışveriş turunu tamamlayan çift, araçlarını vale noktasından teslim alarak AVM’den ayrıldı.

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