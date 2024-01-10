Doğum alışverişine çıktılar

Öğlen saatlerinde baş başa alışverişe çıkan ikili, önümüzdeki ay dünyaya gelecek çocukları için bebek mağazalarını dolaşıp bolca alışveriş yaptı. Doğuma yaklaşık 3 hafta kaldığını belirten Serdar Aziz ve Tuğçe Aziz çiftinin mutlulukları yüzlerinden okunurken, neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle Fenerbahçeli futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Serdar Aziz, yanına gelen futbolseverleri kırmayıp onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirip ayaküstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Daha sonra kısa alışveriş turunu tamamlayan çift, araçlarını vale noktasından teslim alarak AVM’den ayrıldı.

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