Ünlü çift Serdar Aziz ile Tuğçe Aziz ikinci kez çocuklarını kucağına alacak

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz iki aylık hamile. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. 2014 yılından beri evli olan Tuğçe-Serdar Aziz çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için ay sayıyor. Çift, 2017’de dünyaya gelen Yaman Ali’nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmuştu. Aldığım duyumlara göre çiftin heyecanı henüz çok yeni; Tuğçe Hanım henüz 2 aylık hamile.



Tuğçe Aziz hem mimar hem tasarımcı. Aynı zamanda 126 bin kişinin takip ettiği hesabıyla da sosyal medyanın etkin isimlerinden. Henüz hamileliği ile ilgili paylaşım yapmamış ama haziran sonunda paylaştığı fotoğrafına koyduğu uçan kırmızı balon emojisiyle bu mutlu haberi kendince kutlamış. Ben de çifti tebrik ediyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

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