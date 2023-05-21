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Ünlü çift Pelinay İğit sevgilisi Dorukhan Toköz'ün doğum gününde aşka geldi

Bir süredir birlikte olan Pelinay İğit, sevgilisi Dorukhan Toköz'ün doğum gününü Instagram'dan kutladı. İşte detaylar...

Ünlü çift Pelinay İğit sevgilisi Dorukhan Toköz'ün doğum gününde aşka geldi

Sosyal medya fenomeni Pelinay İğit, 27'nci yaşına giren Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün doğum gününü kutladı. İğit, sevgilisinin kendisine sarıldığı anı, "İyi ki doğdun iyi ki" yazdı.

Ünlü çift Pelinay İğit sevgilisi Dorukhan Toköz'ün doğum gününde aşka geldi
Sosyal medya fenomeni saat 00.00'ı gösterdiğinde paylaşım yaptı.

 

 

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