Ünlü çift Pelinay İğit sevgilisi Dorukhan Toköz'ün doğum gününde aşka geldi

Sosyal medya fenomeni Pelinay İğit, 27'nci yaşına giren Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün doğum gününü kutladı. İğit, sevgilisinin kendisine sarıldığı anı, "İyi ki doğdun iyi ki" yazdı.



Sosyal medya fenomeni saat 00.00'ı gösterdiğinde paylaşım yaptı.

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