Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte olan Pelinay İğit'ten aşk açıklaması

Sosyal medya fenomeni Pelinay İğit, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz'le yeni bir aşka yelken açan İğit, "Her şey yolunda, ilişkimiz çok güzel gidiyor. Özel hayat hakkında fazla konuşmak istemiyorum" dedi.



Sosyal medya fenomeni, mağazaları gezdi.

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