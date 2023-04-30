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Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte olan Pelinay İğit'ten aşk açıklaması

Sosyal medya fenomeni Pelinay İğit birlikte olduğu Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz'le ilişkisi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte olan Pelinay İğit'ten aşk açıklaması

Sosyal medya fenomeni Pelinay İğit, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte olan Pelinay İğit'ten aşk açıklaması

Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz'le yeni bir aşka yelken açan İğit, "Her şey yolunda, ilişkimiz çok güzel gidiyor. Özel hayat hakkında fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte olan Pelinay İğit'ten aşk açıklaması
Sosyal medya fenomeni, mağazaları gezdi.

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte olan Pelinay İğit'ten aşk açıklaması

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