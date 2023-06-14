Ünlü isim Pelinay İğit'ten bikinili pozlar

Trabzonsporlu milli futbolcu Dorukhan Toköz ile sevgili olan Pelinay İğit, yaz sezonunu açtı.



Sosyal medya fenomeni bikinili karesini paylaştı.

Dört karesini yayınlayan İğit'e onlarca mesaj geldi.



Sosyal medya fenomenine 30 bin yakın yorum geldi.

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