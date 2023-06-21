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Ünlü çift Özge Kuzu ve Cenk Küpeli evleniyor

Özge Kuzu ve Cenk Küpeli, Mandarin Oriental’de 22 Haziran Perşembe yapılacak bir düğünle hayatlarını birleştirecek. İşte detaylar...

Ünlü çift Özge Kuzu ve Cenk Küpeli evleniyor

Özge Kuzu ve Cenk Küpeli dillere destan bir düğünle evleniyor. Özge Kuzu ve Cenk Küpeli, Mandarin Oriental’de 22 Haziran Perşembe yapılacak bir düğünle hayatlarını birleştirecek. Düğüne Kuzu ve Küpeli ailelerinin yanı sıra siyaset, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda önemli konuk katılacak.

 Ünlü çift Özge Kuzu ve Cenk Küpeli evleniyor

Özge Kuzu'nun gelinliğinin özel olarak Lübnan’dan getirildiği ve ünlü modacı Zuhair Murad imzası taşıdığı öğrenildi. Yılın düğününde 25 kişiden oluşan Enbe orkestrası davetlilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Düğün sonrası çiftin balayı için Maldivler'i tercih edeceği gelen bilgiler arasında... Cenk Küpeli, 19 ay evli kaldığı Demet Şener'den 2021 yılında boşanmıştı.

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