 Ünlü çift Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

'Güldür Güldür Show'da yer alan Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız, boşandı.

Çift, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.



Atilla, 10 Haziran'da boşandıklarını açıkladı.



Oyuncu, haberi Instagram'dan duyurdu.

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