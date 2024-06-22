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Ünlü çift Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

Ünlü çift Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı. İşte detaylar...

Ünlü çift Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

'Güldür Güldür Show'da yer alan Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız, boşandı.

 Ünlü çift Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

Çift, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı
Atilla, 10 Haziran'da boşandıklarını açıkladı.

Ünlü çift Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı
Oyuncu, haberi Instagram'dan duyurdu.

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