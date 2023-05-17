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SnobMagazin.com

Ünlü çift Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu ilk kez görüntülendi

Altı yıldır birlikte olan Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu, ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü çift Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu ilk kez görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; İş insanı Nurettin Hasman, yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu takı tasarımcısı Zeynep Fıratoğlu ile ilk kez Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Ünlü çift Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu ilk kez görüntülendi

İki yıl önce kısa bir ayrılık süreci yaşayan çift, mağazaları gezdi.

 Ünlü çift Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu ilk kez görüntülendi

Çift, sorulan sorulara cevap vermeden, Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Ünlü çift Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu ilk kez görüntülendi

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