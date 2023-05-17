 Ünlü çift Nurettin Hasman ile Zeynep Fıratoğlu ilk kez görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; İş insanı Nurettin Hasman, yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu takı tasarımcısı Zeynep Fıratoğlu ile ilk kez Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

İki yıl önce kısa bir ayrılık süreci yaşayan çift, mağazaları gezdi.

Çift, sorulan sorulara cevap vermeden, Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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