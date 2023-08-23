 Bir dönemin hızlı çapkını Nurettin Hasman dede oldu

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Eda Taşpınar’la yaşadığı aşkla adından söz ettiren bir dönemin hızlı çapkını Nurettin Hasman, torunu Olimpia’yı pusetiyle gezdirirken objektiflere takıldı.

Cemiyetin ünlü ismi Nurettin Hasman, bir dönem hızlı gece hayatı ve çapkınlıklarıyla anılırdı. Eda Taşpınar gibi kendinden genç isimlerle birlikte olmuş ve kendi dönemine damga vurmuştu. Yıllardır ortalıklarda görünmeyen Hasman, önceki gün Nişantaşı’nda karşıma çıktı! Üstelik ünlü iş adamı bir bebek arabası itiyordu! Bebek arabasındaki çocuk, ikiz kızlarından Merve Hasman Salvatori’nin kızı. 2017 yılında İtalyan şef Tommaso Salvatori ile nikâh masasına oturarak İtalya’ya yerleşen Merve Hasman, 2021’de Olimpia’yı dünyaya getirmişti. Fotoğraf sanatçısı ve ressam Merve Hasman, tam pandeminin ortasında dünyaya gelen kızıyla babasını görüntülü konuşarak tanıştırmış, yüz yüze tanışma aylar sonra gerçekleşmişti.



Gecelerin hızlı ismi Nurettin Hasman’ı torunuyla bu kadar ilgili görmek çok hoşuma gitti ve “çapkınlıktan dedeliğe terfi etmiş” demekten kendimi alamadım!

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