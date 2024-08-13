  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Merve Dizdar ile Cihan Ayger aşka geldi

Ünlü çift Merve Dizdar ile Cihan Ayger aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Merve Dizdar ile Cihan Ayger aşka geldi

Merve Dizdar, Cihan Ayger ile haziran ayında evlenmişti.

 Ünlü çift Merve Dizdar ile Cihan Ayger aşka geldi

Çift, balayı için Japonya'ya gitmişi.

Ünlü çift Merve Dizdar ile Cihan Ayger aşka geldi
İkilinin tercihi daha sonra Çeşme olmuştu.

Ünlü çift Merve Dizdar ile Cihan Ayger aşka geldi
Dizdar ve Ayger, tatil karelerini paylaştı. İkili, aşka geldiği anları da paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hamile olduğunu açıkladı

Levent Yüksel “World Akustik” sahnesinde
  Magazin

Levent Yüksel “World Akustik” sahnesinde

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı
  Magazin

'Dünya Varmış' filminin teaserı yayınlandı

Oyuncu Selin Soydan, hayalini açıkladı!
  Magazin

Oyuncu Selin Soydan, hayalini açıkladı!

Kaan Tangöze’den eşi Kıvılcım Ural'a destek
  Magazin

Kaan Tangöze’den eşi Kıvılcım Ural'a destek

Mert Ramazan Demir ve Olimpia Ahenk’in ekrandaki uyumu beğeni topluyor
  Magazin

Mert Ramazan Demir ve Olimpia Ahenk’in ekrandaki uyumu beğeni topluyor