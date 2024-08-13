 Ünlü çift Merve Dizdar ile Cihan Ayger aşka geldi

Merve Dizdar, Cihan Ayger ile haziran ayında evlenmişti.

Çift, balayı için Japonya'ya gitmişi.



İkilinin tercihi daha sonra Çeşme olmuştu.



Dizdar ve Ayger, tatil karelerini paylaştı. İkili, aşka geldiği anları da paylaştı.

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