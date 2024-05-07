Ünlü çift İrem Derici ve Gökhan Fırat ayrıldı

Yedi aydır birlikte olan İrem Derici ve Gökhan Fırat aşkı bitti.



Derici, Fırat ile olan fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırdı ve takip etmeyi bıraktı.

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