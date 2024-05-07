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Ünlü çift İrem Derici ve Gökhan Fırat ayrıldı

Ünlü çift İrem Derici ve Gökhan Fırat ayrıldı. İşte detaylar...

Ünlü çift İrem Derici ve Gökhan Fırat ayrıldı

Yedi aydır birlikte olan İrem Derici ve Gökhan Fırat aşkı bitti.

Ünlü çift İrem Derici ve Gökhan Fırat ayrıldı
Derici, Fırat ile olan fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırdı ve takip etmeyi bıraktı.

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