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Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal çocuk beklediğini duyurdu

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal çocuk beklediğini duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal çocuk beklediğini duyurdu

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal, 2019 yılında evlenmişti.

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal çocuk beklediğini duyurdu
Çift çocuk beklediğini duyurdu.

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal çocuk beklediğini duyurdu
Telkök, "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" diye yazdı.

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal çocuk beklediğini duyurdu
Çifte tebrik mesajı yağdı.

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