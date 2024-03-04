Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal çocuk beklediğini duyurdu

Ünlü çift Dilan Telkök ile Berkay Hardal, 2019 yılında evlenmişti.



Çift çocuk beklediğini duyurdu.



Telkök, "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" diye yazdı.



Çifte tebrik mesajı yağdı.

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