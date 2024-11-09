 Ünlü çift Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi

Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi.



Oyuncu ve Galatasaraylı futbolcu romantik



karelerini Instagram'dan paylaştı.



Torreira, "Her şey senin yanında anlamlı hayatım.

Seni çok seviyorum" diye yazdı.



Çifte beğeni yağdı.

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