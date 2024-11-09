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Ünlü çift Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi

Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi

 

Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi.

Ünlü çift Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi
Oyuncu ve Galatasaraylı futbolcu romantik

Ünlü çift Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi
karelerini Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi
Torreira, "Her şey senin yanında anlamlı hayatım.

 Ünlü çift Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi

Seni çok seviyorum" diye yazdı.

Ünlü çift Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşka geldi
Çifte beğeni yağdı.

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