Ünlü çift Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran aşkı belgelendi.

İkilinin konserden sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı.



Samyeli, daha önce çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

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