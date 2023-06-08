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Ünlü çift Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran aşkı belgelendi

Bir süredir müzik çalışmaları yapan Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran'ın aşkı belgelendi. İşte haberin detayları...

Ünlü çift Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran aşkı belgelendi

Ünlü çift Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran aşkı belgelendi.

Ünlü çift Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran aşkı belgelendi

İkilinin konserden sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı.

Ünlü çift Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran aşkı belgelendi
Samyeli, daha önce çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

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