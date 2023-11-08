 Ünlü çift Bilal Hancı ve Esin Çepni boşandı

Kafalar grubu üyelerinden şarkıcı Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni’nin ihanet videosu paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Çepni, eşi Bilal Hancı'nın bir kadın ile kendisini aldattığı görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Çepni, Instagram adresinden boşandığını açıkladı.



Resmen boşandıklarını duyuran Esin Çepni, "Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekânlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın" diye yazdı.

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