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Ünlü çift Bilal Hancı ve Esin Çepni boşandı

Ünlü çift Bilal Hancı ve Esin Çepni boşandı... İşte detaylar...

Ünlü çift Bilal Hancı ve Esin Çepni boşandı

Kafalar grubu üyelerinden şarkıcı Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni’nin ihanet videosu paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Çepni, eşi Bilal Hancı'nın bir kadın ile kendisini aldattığı görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

 Ünlü çift Bilal Hancı ve Esin Çepni boşandı

Çepni, Instagram adresinden boşandığını açıkladı.

Ünlü çift Bilal Hancı ve Esin Çepni boşandı
Resmen boşandıklarını duyuran Esin Çepni, "Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekânlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın" diye yazdı.

 

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