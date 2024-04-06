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Ünlü çift Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin bebeklerini kucağına aldı

Ünlü çift Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin bebeklerini kucağına aldı. İşte detaylar...

Ünlü çift Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin bebeklerini kucağına aldı

Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti bebeklerini kucağına aldı.

 Ünlü çift Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin bebeklerini kucağına aldı

Kural, Instagram'dan oğullarının doğduğunu açıkladı.

 Ünlü çift Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin bebeklerini kucağına aldı

Oyuncu, "Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mululuğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural'la geldi. Her şey yolunda. Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik" dedi.

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