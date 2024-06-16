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Üniversite öğrencileri rol modellerini seçtiler

Üniversite öğrencileri rol modellerini seçtiler

Üniversite öğrencileri rol modellerini seçtiler

Özel bir üniversite tarafından seçilen gençlerin rol modelleri bayram öncesinde sahiplerini buldu.

 Üniversite öğrencileri rol modellerini seçtiler

Pek çok dalda verilen ödüllerde öğrencilere meslekleri, geleceğe katkıları ve başarı hikayeleri ile yol gösteren rol modeller öğrenciler tarafından belirlenirken,

 Üniversite öğrencileri rol modellerini seçtiler

Dizayn Vip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç rol model olarak ödül aldı.

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