 Ümit Yılmaz’dan görkemli final

TRT Müzik ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren alışılmış formatların dışına çıkan, enstrümantal ve vokal müziğe tamamen özgün bir vizyon getiren “Ümit Yılmaz ile Doğaçlama” programı, başarıyla dolu 13 bölümlük ilk sezonunu tamamladı. Usta sanatçı Ümit Yılmaz’ın öncülüğünde, her saniyesi anlık ilhamlarla ve tamamen canlı olarak şekillenen program, geleneksel Türk müziği köklerini modern dünya tınılarıyla buluşturarak ekranlarda eşi benzeri görülmemiş bir kültür köprüsü kurdu.

13 BÖLÜM, 13 BENZERSİZ YOLCULUK

Arkasına usta enstrümanistlerden oluşan Ümit Yılmaz Ensemble’ı (Piyanoda Ozan Sarıboğa, Kontrbasta Sertaç Çiğdem, Neyde Eyüp Can Açıkpazu, Viyolonselde Murat Süngü, Davulda Ömer Arslan ve Perküsyonda Barış Cem Songur) alan program, bir sezon boyunca her hafta farklı bir müzikal rengi konuk etti. Müziğin sınırlarını anlık sezgilerle yeniden çizen bu serüvende sahneyi paylaşan ve ilk sezona damgasını vuran isimler Ali Çınar, Serhan Yasdıman, Edis İlhan, Derya Türkan, Ünal Yürük, Sevde Başaran, Alafsar Rahimov, Seda Düzyol, Enes Nalkıran, Hüseyin Yalçın, Beray Sarıboğa ve Polat Akarçay oldu. Program boyunca 91 eser izleyiciyle buluştu.



FOTOĞRAFTAN MÜZİĞE DÖNÜŞEN EŞSİZ KONSEPT

“Ümit Yılmaz ile Doğaçlama”yı televizyon yayıncılığında benzersiz kılan en dikkat çekici imza ise görsel ve işitsel sanatın kusursuz evliliği oldu. Program çekimlerinin gerçekleştirildiği atmosferde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın objektifinden yansıyan seçkin fotoğraf çalışmaları yer aldı. Müzisyenler, her bölümde bu fotoğraflar arasından seçimler yaparak o görselin kendilerinde bıraktığı his, duygu ve sezgileri doğrudan enstrümanlarına aktardılar ve tamamen "o ana özel" canlı besteler icra ettiler. Bu disiplinlerarası yaklaşım, estetik duyarlılığı yüksek izleyiciler için çok katmanlı ve arşivlik bir sanat deneyimi yarattı.



AMACIMIZ İYİ MÜZİKSEVERLERE BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ OLMAKTI, BUNU DA BAŞARDIĞIMIZA İNANIYORUZ

Projenin yaratıcısı Ümit Yılmaz, duygularını ve müziğini sazıyla, notalarıyla aktardığı bu çalışmayı, fotoğraf sanatı ve farklı enstrümanların tınılarıyla birleştirmekten büyük keyif aldığını belirtti. Yılmaz, duygularını şu sözlerle aktardı: "Bizim için önemli olan popülariteden ziyade; sesiyle, eğitimiyle ve eğitimciliğiyle öne çıkan değerli sanatçıları dinleyicilerle buluşturmaktı. Amacımız iyi müzikseverlere bir kültür köprüsü olmaktı, bunu da başardığımıza inanıyoruz. Türkiye’nin en önemli müzik kanallarından TRT Müzik ekranlarında olmak bizim için çok kıymetli."

İbrahim Kalın ile olan köklü dostluğuna ve projedeki iş birliğine de değinen Ümit Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun yıllardır müzik yoldaşlığı yaptığım, ülkemizin değerli devlet adamlarından İbrahim Kalın hocamla bu kez fotoğraf sanatıyla aynı projede buluşmak bana ayrı bir güç ve mutluluk verdi. Yolculuğumuzun uzun soluklu olacağını bilerek yeni dönem çalışmalarımıza büyük bir heyecanla devam ediyoruz. Kamera önünde ve arkasında, A’dan Z’ye emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Gelenekten beslenen, modern dokunuşlarla zenginleşen ve her notasında hayata dair bir duygu barındıran bu özgün yolculuk, müzikal iz bırakmaya devam edecek.

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