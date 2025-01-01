Ümit Yaşar yeni yıla Kıbrıs'ta girdi

Yoğun bir ilgi gören konserde yeni yılı karşılayan sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Kıbrıs’ı çok severim. Yeni yılda tüm sevenlerimize, dostlarımıza hayırlı yıllar diliyorum. Çok mutluyum, çok güzel bir ortamdayız. Yoğunluktan gelemeyenler oldu, onlardan özür diliyoruz.”

MERVE ÖZBEY İLE YENİ PROJE SİNYALİ

Ümit Yaşar, Merve Özbey ile birlikte söyledikleri “Yastayım” şarkısının sosyal medyada viral olmasıyla ilgili, “Merve Özbey, çok güzel bir kardeşimiz. Çocukluğunu bilirim neredeyse. Onunla söylemek çok başka bir keyif. Belki bir sürpriz yapıp Merve ile birlikte bir proje de yapabiliriz. İnşallah onunla bir slow şarkıda birlikte olmak isterim.” diyerek Özbey ile yeni projenin de sinyalini verdi.

"ALDATILANLARIN MERHEMİYİZ"

Sahnelerini ağırlıklı olarak kadın hayranlarının doldurduğunu belirten Ümit Yaşar, gelen bir soruya şu yanıtı verdi: “%70 kadın seyircimiz var bizim. Aldatılanların merhemiyiz biz sanırım. Kadınlarımız başımızın tacıdır. Gelirler, dinlerler. Eğlendirebiliyorsak ne mutlu bize.”

"HANIMINI BOŞA DİYENLER VAR!"

Sahnede yaşadığı absürt olaylardan bahseden sanatçı, aldığı ilginç teklifler hakkında da “Hanımını boşa, bekliyorum diyenler var. Allah göstermesin. ‘İple çekiyorum’ diyenler oluyor. Allah herkese mutlu bir aile nasip etsin. Biz ailemizle çok ama çok mutluyuz. Şükür Allah’a her şey yolunda. Biz eşimle 6 aylık sevgiliydik. 6 yıl konuşmadık sonra. Ardından tekrar buluşup birbirimizi iyice tanıyarak evlendik. Bu camiaya o dönemlerde yeni girmiştim. Hayranlıkla izlediğiniz bu camiaya girip katılınca bir şeyler değişiyor hayatında insanın. Kendimize biraz vakit tanıdık gibi. Allah’ıma şükürler olsun eşimle evlendik sonrasında. İki tane boyumuz kadar oğlumuz var şimdi.” diye konuştu.

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