Ümit Karan yeşil sahalardan sonra DJ kabininde esti

Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan eğlence hayatının da renkli isimlerden. Karan, dostu Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu Çeşme'deki "Esnaf" adlı mekanda DJ kabininin başına geçti ve konuklarını eğlendirdi.

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Ümit Karan'a, "Erkenci Kuş" dizisinin oyuncularından Anıl Çelik de eşlik etti.

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