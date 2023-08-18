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UMG, Stromae’nin efsane albümünün 10. yılını kutluyor: ‘Racine Carrée’

Universal Music Group, dünya çapında tanınan sanatçı Stromae'nin efsanevi albümü 'Racine Carrée'nin onuncu yaşını coşkuyla kutluyor. Belçikalı sanatçı Stromae'nin tavan arasında tek başına başladığı müzikal yolculuk, sonrasında büyüyen bir ekip tarafından desteklendi ve 2013 yılında Ağustos ayında hayranlarıyla buluştu.

UMG, Stromae’nin efsane albümünün 10. yılını kutluyor: ‘Racine Carrée’

'Racine Carrée' albümü, 6 milyondan fazla satış ve 6 milyarı aşkın akış gibi muazzam istatistiklerle küresel bir etki yarattı. Aynı zamanda müzik videoları 2 milyardan fazla kez izlendi. Albümün başarısına ek olarak, Stromae'nin yaklaşık 200 canlı sahne performansı ve kazandığı sayısız ödül, sanatçının müzik dünyasındaki üstün başarısını kanıtlar nitelikte.

Stromae'nin yüzü, New York Times gibi prestijli yayınların kapaklarından Fransız ve uluslararası dergilere kadar birçok yerde boy göstererek, bütün bir nesle damgasını vurdu. Müziğin sınırları aşan Stromae, kalıcı bir miras bırakma kararlılığıyla müzik tarihinde unutulmaz bir figür olarak yerini koruyor.

On yıl sonra bile, Stromae'nin elde ettiği başarının gururu ve sevinci taze kalmış durumda. Bu özel yıldönümü, geçmişe bir bakış atma ve kat edilen yolu değerlendirme fırsatı sunuyor.

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