 Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali,

(Yavuz Bingöl)

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen muhteşem bir açılışla kapılarını sanatseverlere açtı.

(Alireza Ghorbani)

Bu yıl altıncısı düzenlenen festival ''İNSAN VE MÜZİK - TARİH VE MÜZİK İLİŞKİSİ'' başlığı altında düzenlenen ve moderatörlüğünü Okan Bayülgen'in üstlendiği panelle açıldı.

(Ekaterina Shelelova)

Panelde festivalin kurucusu Yavuz Bingöl, Sema Moritz, Elif Buse Doğan ve dünyaca ünlü Kanadalı koloratur soprano Ekaterina Shelehova,

(Elif Buse Doğan)



halk müziğinin insan ve toplumlardaki tarihi izlerini, günümüze yansıyan izdüşümlerini farklı perspektiflerden ele aldılar.

(Leyla Alaton)

Panelin ardından festivalin açılış konserini ise yine dünyaca ünlü İranlı sanatçı Alireza Ghorbani verdi.

(Nilşah Ağaoğlu)



Biletleri günler öncesinden tükenen festivalin açılış konserinde İranlı müzisyen şarkıları ile etkinlik alanını dolduran

(Okan Bayülgen)

sanatseverleri adeta düşsel bir yolculuğa çıkardı. Geceyi alkışlarla noktalayan Ghorbani, seyircilerin yoğun isteği üzerine birbiri ardına yaptığı bislerle muhteşem performansını taçlandırdı.

(Sema Moritz)

Öte yandan etkinliği takip edenler arasında iş insanı Leyla Alaton'da vardı.

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