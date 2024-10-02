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Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı. İşte detaylar...

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali,

 Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

(Yavuz Bingöl)

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen muhteşem bir açılışla kapılarını sanatseverlere açtı.

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

(Alireza Ghorbani)

Bu yıl altıncısı düzenlenen festival ''İNSAN VE MÜZİK - TARİH VE MÜZİK İLİŞKİSİ'' başlığı altında düzenlenen ve moderatörlüğünü Okan Bayülgen'in üstlendiği panelle açıldı.

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

(Ekaterina Shelelova)

Panelde festivalin kurucusu Yavuz Bingöl, Sema Moritz, Elif Buse Doğan ve dünyaca ünlü Kanadalı koloratur soprano Ekaterina Shelehova,

 Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

(Elif Buse Doğan)


halk müziğinin insan ve toplumlardaki tarihi izlerini, günümüze yansıyan izdüşümlerini farklı perspektiflerden ele aldılar.

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

(Leyla Alaton)

Panelin ardından festivalin açılış konserini ise yine dünyaca ünlü İranlı sanatçı Alireza Ghorbani verdi.

 Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

(Nilşah Ağaoğlu)


Biletleri günler öncesinden tükenen festivalin açılış konserinde İranlı müzisyen şarkıları ile etkinlik alanını dolduran

 Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

(Okan Bayülgen)

sanatseverleri adeta düşsel bir yolculuğa çıkardı. Geceyi alkışlarla noktalayan Ghorbani, seyircilerin yoğun isteği üzerine birbiri ardına yaptığı bislerle muhteşem performansını taçlandırdı.

 Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapılarını açtı

(Sema Moritz)

Öte yandan etkinliği takip edenler arasında iş insanı Leyla Alaton'da vardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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