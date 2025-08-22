 Ülkü Hilal Çiftçi ve Yahya Babuz'dan kalplere dokunan düet

Sadri Alışık Ödülleri’nin en genç adayı Ülkü Hilal Çiftçi, sadece oyunculuğuyla değil sesiyle de büyülüyor.

Daha önce yer aldığı projelerde seslendirdiği cover parçalarla dikkat çeken genç oyuncu, ilk kez yepyeni bir şarkıyla hayranlarının karşısına çıktı.



Çiftçi, “Bitti” adlı şarkıda Skopova grubunun solisti Yahya Babuz ile düet yaptı.

Söz ve müziği Babuz’a ait olan parça, ilk aşk ayrılığının hüzünlü yalnızlığını hissettirirken kısa sürede sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

Genç oyuncunun hem oyunculuk hem de müzikteki başarısı “Yeni bir yıldız doğuyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

