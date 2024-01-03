 Uğur Akkuş kilo verdi

AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş yılbaşında işleri için Los Angeles’a geçti. Amerika’da bir süre kalacağı öğrenilen Akkuş, Hiking sporuna merak sardı.



Doğa yürüyüşleriyle 20 kilo verip form tutan Akkuş sosyal medyadan bu anları paylaştı.

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