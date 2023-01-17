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Uçaş Kardeşler'den "Bir Yüzümüz Gülmedi"

Orhan Uçaş & Ferhat Uçaş’ın, Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan "Bir Yüzümüz Gülmedi" isimli tekli çalışması, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Uçaş Kardeşler&#039;den &quot;Bir Yüzümüz Gülmedi&quot;

Söz ve müziği Orhan Uçaş'a ait olan düzenlemesini Vüzera'nın yaptığı şarkının klibi büyük ilgi görüyor.

Uçaş Kardeşler&#039;den &quot;Bir Yüzümüz Gülmedi&quot;

Uçaş Kardeşler'den Orhan Uçaş "Müzik yapmak her zaman hayalimizdeki. Ferhat kardeşimle beraber ufak yaşta gurbetlerde inşaatlarda çalıştık, sonradan doğru zamanın bu zaman olduğunu düşündük ve biz de müzik yapmaya karar verdik" dedi. 
 

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