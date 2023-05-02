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Üç Kız Kardeş'in yıldızı Nazlı Senem Ünal'dan şarkı sürprizi

Üç Kız Kardeş'in Mine'si Nazlı Senem Ünal, ilk single'ını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Adı Aşk, 5 Mayıs’ta çıkacak.

Üç Kız Kardeş'in yıldızı Nazlı Senem Ünal'dan şarkı sürprizi

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te Mine karakterini canlandıran Nazlı Senem Ünal, oyunculuğun yanında bir süredir müzikle de ilgileniyor. Gitar çalıp şarkı söylediği videolarla sosyal medyada beğeni toplayan Ünal, şimdilerde ilk single'ının heyecanını yaşıyor.

 Üç Kız Kardeş'in yıldızı Nazlı Senem Ünal'dan şarkı sürprizi

"BİR HAYALİM DAHA GERÇEK OLUYOR"

Nazlı Senem Ünal, söz ve müziğine de imza attığı Adı Aşk'ı 5 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşturacak. Ünal, yapımcılığını Ercan Saatçi'nin üstlendiği şarkı için çok heyecanlı: "Bir hayalim daha gerçek oluyor. Umarım bir gün şarkı söyleyebildiğim bir rolle de izleyici karşısında olurum." (Hürriyet)

Üç Kız Kardeş'in yıldızı Nazlı Senem Ünal'dan şarkı sürprizi

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