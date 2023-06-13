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İclal Aydın Üç Kız Kardeş'ten ayrılıyor mu?

Üç Kız Kardeş dizisinde yer alan İclal Aydın, projeden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

İclal Aydın Üç Kız Kardeş'ten ayrılıyor mu?

Birsen Altutnaş'ın haberine göre; Süreç Film imzalı "Üç Kız Kardeş" dizisinin bu akşam sezon finali ekrana gelecek. “Üç Kız Kardeş” dizisi bu akşam 2. sezonu tamamlayacak. Kafalarda soru işareti bırakacak olan sezon finali öncesi kulislerde bir iddia dolaşıyor.

İclal Aydın Üç Kız Kardeş'ten ayrılıyor mu?

Hem dizinin uyarlandığı eserin yazarı, hem de önemli oyuncularından İclal Aydın‘ın ekipten ayrılacağı söylentisi kulaktan kulağa yayılıyor. Aydın mart ayında omuriliğiyle ilgili Mikrodiskektomi ameliyatı geçirmişti.

İclal Aydın Üç Kız Kardeş'ten ayrılıyor mu?

Başarılı yönetmenlerimizden Eda Teksöz’ün imza attığı, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik’in kaleme aldığı diziyle ilgili bu söylentinin doğru olup olmadığı merak konusu oldu. Ancak ikinci bir ameliyat daha geçirecek olan İclal Aydın’ın diziden ayrılmayacağı ancak başarılı oyuncuyla ilgili yeni sezonda bir sürprizin olacağı öğrenildi.

İclal Aydın Üç Kız Kardeş'ten ayrılıyor mu?

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